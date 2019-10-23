Свидетель по делу о теракте в Петербурге собирался взорвать корабль во Владивостоке

Выходец из Киргизии Мухаммаджон Турдиев, который является свидетелем по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга, весной 2017 года собирался взорвать военные корабли во Владивостоке. Об этом стало известно на заседании Московского окружного военного суда.

Турдиев проходил подготовку в лагере боевиков в Сирии с исполнителем теракта в петербургском метро Акбаржоном Джалиловым. Сейчас Турдиев находится в Киргизии. Его показания по делу огласил в суде прокурор, передает «Интерфакс».

Показания касаются его подготовки в лагере террористов. По его словам, его, Джалилова и еще несколько человек стали готовить как террористов-смертников, которые должны были по указанию главарей террористической организации выехать в любую страну и там совершить теракт.

Сам Турдиев в марте 2017 года получил задание взорвать один из военных кораблей в порту Владивостока, так как он «хорошо ориентировался и имел полное представление о возможности заложить СВУ и взорвать один или несколько кораблей». Во Владивостоке с 2002 года живет семья Турдиева. Однако он не смог приехать в Россию из-за ограничения на въезд. Турдиев намеревался попасть в страну через Украину незаконно, но был задержан украинскими пограничниками и депортирован в Турцию, а оттуда в Казахстан и в Киргизию.

Дело Турдиева выделено в отдельное производство.

Напомним, 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге в вагоне поезда метрополитена на перегоне станций «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв самодельного взрывного устройства. Погибли 15 человек и сам террорист-смертник – Джалилов. Были задержаны вероятный организатор теракта и его брат.

Теракт финансировался из Турции членами международной террористической группы, а заказчика обнаружили в Идлибе.