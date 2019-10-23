Подростка с ножом задержали при входе в школу в Саратове

Саратовские полицейские задержали молодого человека, пытавшегося пронести в школу нож, сообщила начальник пресс-службы мэрии города Татьяна Плющева.

Молодой человек, по предварительным данным администрации Саратова, пытался проникнуть в школу с ножом, передает РИА «Новости».

«Охрана образовательного учреждения сразу же вызвала сотрудников правоохранительных органов, после чего молодой человек был доставлен в полицию», – пояснила Плющева.

Пресс-служба ГУМВД региона сообщила, что молодому человеку 18 лет, его доставили в отдел полиции, после чего передали медицинским работникам.

Источник агентства в администрации школы отметил, что он живет недалеко от школы и страдает от психического заболевания.

Глава Саратова Михаил Исаев поручил провести проверку частных охранных предприятий, которые оказывают услуги в образовательных учреждениях.

«Что касается этого конкретного случая, он поручил досконально в нем разобраться. Если выяснится, что действия сотрудников данного ЧОПа были неоперативные, договор с предприятием будет расторгнут», – добавила Плющева.

В мае Следственный комитет сообщил, что в Татарстане возбуждено уголовное дело после того, как подросток пришел в гимназию с пневматическим пистолетом и ножом и удерживал одноклассников. Позднее школьника признали невменяемым.