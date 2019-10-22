Лукашенко поручил разработать план по реагированию на размещение танков США в Литве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совбеза и Минобороны как можно быстрее разработать план мероприятия по адекватному реагированию на действия США по размещению в Литве бронетанковой техники и контингента вооруженных сил в непосредственной близости от белорусской границы.

Об этом сообщил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась. Он заявил, что подразделения американской бронетанковой дивизии уже прибывают в Литву, местом их дислокации станет полигон Пабраде, расположенный в 15 км от границы с Белоруссией.

«Это один из самых крупных военных полигонов на территории Литвы. До сих пор американских подразделений в этой стране не было. Сейчас они там появляются. Прежде всего прибыли танковые подразделения», – приводит слова Зася БелТА.

Он отметил, что план по реагированию на эту ситуацию будет представлен главе государства в начале следующей недели. «В любой стране прорабатываются ответные меры (на подобные шаги со стороны соседних стран, – прим. ВЗГЛЯД). И глава государства поставил задачу Госсекретариату и Министерству обороны внести предложения по реагированию на этот факт. Такие предложения будут отработаны и доложены Президенту в начале следующей недели», – подчеркнул Госсекретарь Совбеза.

Напомним, США перебросили в Литву тяжелую технику, которая пробудет в стране в течение полугода.