США перебросили в Литву тяжелую технику

В Литву прибыла тяжелая техника батальона армии США, который будет пробудет в стране в течение полугода, сообщили местные СМИ.

Представитель литовской армии по связям с общественностью капитан Гинтаутас Цюнис сообщил BNS, что в Литву из Польши прибыли восемь танков Abrams и 21 боевая машина пехоты Bradley.

«Это прежде всего весть для Литвы и наших соседних стран НАТО о том, что мы являемся странами, которые в случае кризиса будут защищаться как часть НАТО, что союзники с нами. Это также месседж и для России – о том, что США вовлечены. Это дополнительный фактор сдерживания», – передает RT слова министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса.

Техника и около 500 американских военных будут задействованы в учениях в Литве и пробудут в стране до весны.

Напомним, 16 октября в Латвию «для укрепления безопасности» прибыла американская бронетехника, в том числе танки Abrams и боевые машины Bradley.

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