Военных НАТО из-за России научат пользоваться компасом и картой

Военнослужащих бельгийской армии будут обучать азам использования топографических карт и компасов в связи с опасениями, что сигналы GPS могут быть нарушены со стороны России, пишут СМИ.

Издание De Morgen со ссылкой на источники пишет, что военное руководство обеспокоено уязвимостью GPS-устройств с учетом опыта проведения НАТО в прошлом году крупных учений в северной Норвегии Trident Junction, передает РИА «Новости».

Указывается, что в связи с этим во время учений бельгийским военным приходится все больше внимания уделять использованию штабной карты и навигации по компасу.

В феврале разведка Норвегии заявляла, что Россия якобы создала угрозу для гражданской авиации путем «подавления» сигналов глобальной навигационной системы GPS.

Во время крупнейших учений НАТО Trident Juncture Норвегия также обвинила Россию во вмешательстве в работу GPS. В МИД России предположили, что Норвегия таким образом пыталась отвлечь внимание от внутренних проблем.

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