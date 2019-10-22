Суд Польши разрешил выдать России экс-главу НПО «Космос»

Окружной суд Варшавы разрешил выдать России экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве.

Решение суда не является окончательным и может быть обжаловано в суде вышестоящей инстанции, передает РИА «Новости».

Ранее сам Черняков заявил о желании быть выданным России.

Напомним, ему предъявлены обвинения в мошенничестве при получении кредита в Банке Москвы на 12 млрд рублей. Он был задержан в аэропорту Варшавы в декабре 2017 года, так как находился в международном розыске по линии Интерпола.