Экс-директор НПО «Космос» Черняков задержан в Польше

Россиянин Андрей Черняков, обвиняемый в крупном хищении, задержан в аэропорту Варшавы, сообщила «Газета выборча».

По данным издания, в Варшаву Черняков приехал из Потстдама, где жил в последнее время – и до того момента, как им стали интересоваться правоохранительные органы.

Из Польши он собирался вылететь в Киев, надеясь, что из-за плохих отношений между Москвой и Киевом Украина не будет его выдавать.

Задержали Чернякова по время прохождения паспортного контроля в аэропорту, сейчас он находится под арестом. Прокуратура Варшавы попросила продлить его арест до 40 дней, так как Россия запустила процедуру экстрадиции.



«За это время российская сторона должна прислать документы по экстрадиции. Если это произойдет, дело будет передано в Окружной суд в Варшаве, который примет решение о допустимости выдачи», – передает ТАСС сообщение прокуратуры.



Напомним, ранее УВД по Центральному округу Москвы возбудило уголовное дело по статье «Мошенническое хищение в сфере кредитования» в отношении президента НПО «Космос» Андрея Чернякова, а власти Флоренции по иску Банка Москвы арестовали недвижимость бизнесмена.

Высокий суд Лондона вынес приказ о замораживании и раскрытии активов бизнесмена Андрея Чернякова в связи с иском Банка Москвы, у которого возглавляемое им НПО «Космос» получило и не вернуло кредиты на миллиарды рублей.