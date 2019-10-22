Экс-глава НПО «Космос» попросил Польшу выдать его России

Задержанный в Польше экс-президент НПО «Космос» Андрей Черняков заявил о желании быть выданным России.

Суд в Варшаве во вторник рассматривает дело о выдаче Чернякова России.

«Я стремлюсь как можно быстрее завершить процесс. Я совершенно не верю в польское правосудие... Я хочу уехать в Россию. Там правосудие имеет хоть какой-то смысл», – передает РИА «Новости» слова Чернякова в суде.

При этом он выразил несогласие с предъявляемыми обвинениями.

«Моя фирма стоила миллиард долларов. Меня обвиняют в том, что я взял 15 миллионов», – сказал он.

Черняков, которому в России предъявлены обвинения в мошенничестве при получении кредита в Банке Москвы на 12 млрд рублей, был задержан в аэропорту Варшавы в декабре 2017 года.

Польский суд первой инстанции уже постановлял выдать Чернякова России, а апелляционный суд подтвердил это решение. Апелляционный суд рассмотрел жалобу адвоката Чернякова на постановление о его содержании под стражей и оставил постановление в силе.

Напомним, 30 ноября 2018 года окружной суд Варшавы в очередной раз постановил выдать России Чернякова.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД