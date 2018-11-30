Польский суд подтвердил выдачу России экс-президента НПО «Космос»

Окружной суд Варшавы в очередной раз постановил выдать России бывшего президента НПО «Космос» Андрея Чернякова, сообщил адвокат Конрад-Павел Опальский.

«Суд принял решение о правовой возможности выдачи моего клиента органам уголовного преследования России», – сказал адвокат, передает РИА «Новости».

Решение об обжаловании будет принято после того, как Опальский со своим клиентом ознакомятся с письменным заявлением суда.

Черняков, которому в России предъявлены обвинения в мошенничестве при получении кредита в Банке Москвы на 12 млрд рублей, до недавнего времени находился на территории Великобритании и был задержан в аэропорту Варшавы в декабре 2017 года.

Польский суд первой инстанции уже постановлял выдать Чернякова России, а апелляционный суд подтвердил это решение. Апелляционный суд рассмотрел жалобу адвоката Чернякова на постановление о его содержании под стражей и оставил постановление в силе.