На ряд чиновников времен Порошенко завели дела

Генпрокуратуры Украины передала уголовное дело в отношении ряда чиновников времен президентства Петра Порошенко из-за фальсификации деклараций о доходах национальному антикоррупционному бюро, сообщила пресс-служба ведомства.

Дело заведено по факту «злоупотребления властью или служебным положением» должностными лицами администрации бывшего президента Украины Петра Порошенко и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), передает ТАСС.

По информации следствия, в НАПК в 2017 году принимали решения об отсутствии нарушений при проверке деклараций чиновников, или же решали вообще не проводить таких проверок.

Ранее экс-заместителю секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Олегу Гладковскому предъявили обвинения за «злоупотребление властью или служебным положением» и «декларирование недостоверной информации».

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