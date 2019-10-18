Соратнику Порошенко предъявили обвинение на Украине

Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинение экс-заместителю секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олегу Гладковскому.

«Уже вручили подозрение. Согласовал его специализированный антикоррупционный прокурор Холодницкий», – сообщил источник «Украинской правде».

Обвинения предъявлены за «злоупотребление властью или служебным положением» и «декларирование недостоверной информации».

Между тем по информации СМИ, в течение августа-сентября этого года автосборочный завод «Богдана» получил еще 16,3 млн гривен (более 650 тыс. долларов) на выполнение тайных соглашений с Минобороны Украины в рамках гособоронзаказа.

Гладковский был задержан 17 октября при попытке выехать из Украины. Ранее он стал фигурантом журналистского расследования о хищениях в «Укроборонпроме». Как показало расследование, в оборонной сфере действовали теневые схемы, которые позволяли предприятиям отрасли втридорога поставлять запчасти для армии.

После этого экс-президент Украины Петр Порошенко уволил Гладковского.

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