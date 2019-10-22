Украинский суд снял с россиянина Тюрина подозрение в причастности к убийству Вороненкова

Печерский районный суд Киева снял с россиянина Владимира Тюрина подозрение в причастности к заказу убийства бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.

Защита Тюрина подала в суд ходатайство с просьбой отменить подозрение, заочно врученное украинской прокуратурой их клиенту 10 октября 2017 года.

По мнению защиты, сообщение о подозрении не содержит надлежащего изложения фактических обстоятельств уголовного преступления, в совершении которого подозревается Тюрин, в том числе, указания времени, места его совершения, других существенных обстоятельств для правовой квалификации уголовного преступления.

Также в ходатайстве подчеркивается факт нарушения процессуального порядка вручения уведомления о подозрении, сообщают «Украинские новости».

В июне оперная певица Мария Максакова попросила главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина провести расследование о возможной причастности бывшего сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее супруга, экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. По ее словам, Панаитов якобы решил убить Вороненкова из-за квартиры.

Вороненков считался причастным к делу о продаже здания стоимостью 127 млн рублей за 20 млн. По тем же данным, Вороненков давал указания соучастникам, контролировал ход процесса и распределял средства. Позже участников преступной группы суд приговорил к разным срокам лишения свободы. Вороненков скрылся от следствия. В марте 2017 года экс-депутата застрелили в центре Киева.