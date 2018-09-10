Дело убитого в Киеве экс-депутата Вороненкова дошло до суда

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого весной прошлого года в Киеве.

Следствие считает, что для хищения здания, принадлежавшего ООО «ТОМА», его директор Марина Владимирская, а также Вячеслав Полозков и Сергей Воронцов привлекли семь человек. В их числе находился и Вороненков, который давал указания соучастникам, контролировал преступную деятельность, обналичивал и распределял средства.

Преступники подали на регистрацию в московский МИФНС фиктивные документы, благодаря чему сумели вывести единственного учредителя ООО «ТОМА» Отари Кобахидзе из состава общества и назначить директором одно из соучастников. Далее была осуществлена незаконная продажа имущества компании. Здание площадью 1499,4 кв. метра и рыночной стоимостью в 127 млн рублей было продано за 20 млн рублей. Дополнительно покупатель заплатил Вороненкову более 1,2 млн долларов.

Всех участников преступной группировки суд приговорил к различным срокам лишения свободы. Вороненков же скрылся от следствия и был объявлен сначала в федеральный, а позже и в международный розыск.

Несмотря на то, что Вороненкова застрелили в центре Киева 23 марта 2017 года, уголовное дело продолжили и после сбора необходимых доказательств направили в суд, сообщает СК.