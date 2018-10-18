Вдова Вороненкова заявила о захвате ее квартиры в Киеве

Оперная певица, вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила, что в ее киевскую квартиру ворвались неизвестные люди.

«Мне позвонила няня и сообщила, что в квартиру, где я живу, ломают дверь. Прямо сейчас дверь уже взломана, 15 человек стоят в коридоре и требуют собирать вещи. Полицию вызвали. Меня не было в это время в Киеве», – цитирует «Гордон» Максакову.

Певица отметила, что «очень нервничает», и уже вылетает в Киев. «Убедительно прошу правоохранительные органы немедленно отреагировать на ситуацию», – добавила она.

Максакова заявила, что подозревает в захвате квартиры бывшего начальника отдела Следственного комитета Одинцовского района Московской области Дениса Панаитова.

«Сегодня произошла развязка отвратительной истории с квартирой. Я полтора года судилась с Панаитовым, который украл у меня квартиру в Москве. Это скандально уволенный начальник отдела Следственного комитета Одинцовского района Московской области. Именно его с самого начала я подозревала в убийстве Дениса [Вороненкова]», – рассказала певица.

По ее словам, Панаитов втерся в доверие к Вороненкову и настаивал на его переезде в Украину, говоря, что ему там будет безопаснее.

«Потом он дал нам ключи от своей киевской квартиры и сказал: живите. При этом брал непосильно большую аренду – ежемесячно 8 тыс. долларов. В какой-то момент было принято решение, что я перепишу на Панаитова свою квартиру в Москве, а тот в ответ – на меня свою квартиру в Киеве. Хотя квартира в Москве в два раза дороже киевской, мы согласились на такой неравноценный обмен», – пояснила Максакова.

Она отметила, что 22 марта 2017 года Панаитов вступил в право собственности на московскую квартиру певицы, а на следующий день Вороненкова застрелили в Киеве.

«Панаитов свою часть договора так и не выполнил. Я полтора месяца настаивала на том, что именно у него был мотив для убийства», – сказала Максакова.

Певица добавила, что квартира в Киеве арестована по решению суда и какие-либо манипуляции с ней незаконны. «Несмотря на это, люди Панаитова взломали замки и заблокировали в квартире моего сына Ваню и его няню», – утверждает она.

Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова в июле тайно вышла замуж за Далхата Халаева.

Ранее она проиграла иск к дочери бывшего супруга Екатерине Вороненковой и экс-следователю СКР Денису Панаитову. Максакова добивалась расторжения договора купли-продажи квартиры.

Напомним, Вороненков сбежал от российского следствия на Украину и был объявлен в международный розыск. В 2017 году его застрелили в центре Киева.