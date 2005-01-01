Вдова Вороненкова тайно вышла замуж

Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова в июле вышла замуж за Далхата Халаева и уже успела подать на него в суд.

Сообщалось, что Максакова попросила в суде о признании незаконной сделки по продаже жилплощади на Краснопресненской набережной.

Как пишет «Московский комсомолец» Максакова сделала Халаеву подарок во время медового месяца – апартаменты на Краснопресненской набережной в Москве. Однако Халаев почти сразу продал квартиру. С женой он не посоветовался, а та в ответ подала иск в Пресненский районный суд, чтобы сделку отменили.

Максакова заявила, что не разрешала продавать квартиру. Ответчиками выступают Халаев и уроженец Ингушетии Мурат Мержоев, который и приобрел квартиру. Также издание сообщает, что Мержоев внесен в базу судебных приставов и не платит по долгам.

Максакова не первый раз судится из-за квартиры – в этом же суде она проиграла иск к дочери бывшего супруга Екатерине Вороненковой и экс-следователю СКР Денису Панаитову. Тогда Максакова тоже добивалась расторжения договора купли-продажи.