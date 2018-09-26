Вдова экс-депутата Госдумы Вороненкова оспорила сделку по продаже квартиры в Москве

Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова попросила в суде о признании незаконной сделки по продаже жилплощади на Краснопресненской набережной.

«В суд поступил иск Максаковой, в котором она оспаривает сделку по продаже квартиры», – сообщил пресс-секретарь Пресненского московского суда Алексей Черников.

Других подробностей по делу пока не сообщается, передает РИА «Новости».

Адвокат Андрей Гривцов рассказал, что 5 октября Тушинский суд Москвы планирует рассмотреть дело о рейдерстве в отношении Вороненкова. Начавшееся при жизни экс-депутата расследование было прекращено, однако его возобновили по просьбе родственников, которые хотят доказать его невиновность.

По версии следствия, Вороненков принял участие в рейдерском захвате здания, которое в итоге было продано за 20 млн рублей вместо 20 млн. Следственный комитет считает, что он давал указания соучастникам, контролировал преступную деятельность, обналичивал и распределял средства.

Вороненков скрылся на Украине со своей женой Максаковой и получил там гражданство. Следствие уверено, что он пытался скрыться от уголовной ответственности. 23 марта 2017 года экс-депутат был застрелен в центре Киева.