Максакова обратилась к Бастрыкину с просьбой расследовать дело Вороненкова

Оперная певица Мария Максакова в эфире российского телеканала попросила главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина провести расследование о возможной причастности бывшего сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее супруга, экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

«Прошу ознакомиться с материалами, попавшими в Сеть, <...> в которых Панаитов Денис Петрович сам признается в совершенном преступлении, я прошу применить к нему все нормы законодательства РФ, и я прошу Следственный комитет и лично вас, Александр Иванович, взять это дело под свой личный контроль», – заявила Максакова в эфире НТВ.

В передаче канала также показали видеозапись, сделанную на скрытую камеру, в ролике певица встретилась с бывшим руководителем отдела СК Одинцовского района Подмосковья Панаитовым.

Отмечается, что Панаитов предложил обменять московскую квартиру супружеской чете на жилплощадь в Киеве, сделка прошла 22 марта 2017 года, за сутки до смерти Вороненкова.

Во время записи Панаитов говорит Максаковой, что у него есть определенные договоренности с «человеком».

Максакова в ответ отмечает, что Панаитов обещал переписать или продать квартиры в Москве и Киеве.

«Ни то, ни другое не происходит, я сижу здесь. Ничего и ничего», – сказала певица.

Она отметила, что старшая дочь Вороненкова от первого брака Екатерина, которая была посредником при оформлении квартиры в «Москва-Сити», была обманута.

«Именно Кате, пользуясь тем, что она ничего не соображает, он подсунул расписку о том, что она получила 38 млн рублей. Она дала потом заявление, показания, что ничего этого не было, что она употребляла наркотические и психотропные вещества», – сказала Максакова.

Напомним, Максакова заявила о причастности Панаитова к убийстве Вороненкова в апреле 2019 года, по ее словам, Панаитов якобы решил убить Вороненкова из-за квартиры.

Вороненков считался причастным к делу о продаже здания стоимостью в 127 млн рублей за 20 млн. По тем же данным, Вороненков давал указания соучастникам, контролировал ход процесса и распределял средства. Позже участников преступной группы суд приговорил к разным срокам лишения свободы. Вороненков скрылся от следствия. В марте 2017 года экс-депутата застрелили в центре Киева.