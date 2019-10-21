Пьяный полицейский в Рязани насмерть сбил человека на переходе

Следственный комитет России по Рязанской области возбудил уголовное дело в отношении полицейского, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил мужчину на «зебре».

«По данным следствия, около 24 часов 19 октября 2019 года в районе дома № 9 по улице Касимовское шоссе города Рязани подозреваемый, управляя автомобилем Хёндай Ай Икс 35, совершил наезд на 43-летнего рязанца, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Прибывшие на место сотрудники регионального управления ГИБДД установили, что 28-летний водитель находился в состоянии опьянения», - говорится в сообщении на сайте регионального СУ СК.

Ранее в Кирове полицейский насмерть сбил ребенка, в крови которого судмедэксперты якобы нашли алкоголь.