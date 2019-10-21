В России могут поднять цену на водку и коньяк

В России может вырасти минимальная розничная цена на водку с 1 января 2020 года, сообщают СМИ.

Цена на водку может подняться до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк – до 433 рублей за такой же объем, передает РИА «Новости» со ссылкой на проект приказа Минфина.

Ранее глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов сообщил, что министерство может предложить повысить минимальную розничную цену на водку с 215 до 230 рублей за 0,5 литра.

До этого в Минфине сообщили, что в России могут ввести минимальные розничные цены на некрепкий алкоголь.