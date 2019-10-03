Минфин предложил повысить цены на водку

Минфин может предложить повысить минимальную розничную цену на водку с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

«По нашим расчетам, будет достаточно 230 (рублей за 0,5 литра). Мы будем предлагать 230 (рублей), решение будет за Антоном Германовичем (Силуановым – прим. ВЗГЛЯД)», – цитирует Сазанова ТАСС.

По его словам, новая цена может начать действовать со следующего года. Сазанов уточнил, что минимальную розничную цену на коньяк могут также повысить с 388 рублей до 420-430 рублей за 0,5 литра.

На сегодняшний день минимальная розничная цена на водку в России составляет 215 рублей за 0,5 литра, на коньяк –388 рублей за 0,5 л, на шампанское – 164 руб. за 0,75 л.

Ранее в Минфине заявили, что в России могут ввести минимальные розничные цены на некрепкий алкоголь.