Могут быть введены минимальные цены на некрепкий алкоголь

В России могут ввести минимальные розничные цены на некрепкий алкоголь, заявил замминистра финансов Илья Трунин.

«Мы совместно с Минздравом анализируем уровни. Может быть, придем к необходимости не только по крепкому алкоголю, но и к тому, что по другим видам необходимо устанавливать минимальные розничные цены», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что конкретных решений на этот счет еще не принято. По его словам, позиция Минздрава заключается в том, чтобы ограничивать доступность алкоголя, однако Минфин взял на себя обязательство «не повышать акцизы в течение какого-то времени, чтобы стабилизировать рынок».

«Но тем не менее это не значит, что он (алкоголь) должен продаваться дешево и быть доступным всем», – заметил Трунин.

Минимальные розничные цены установлены в России на крепкий алкоголь, игристые вина и шампанское. С 1 января МРЦ на водку составляет 215 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, за бренди 307 рублей, за коньяк 388 рублей. 0,75 литра игристых вин стоит как минимум 164 рубля.