Минфин добивается подорожания водки

Министерство финансов разработало проект приказа о повышении минимальной розничной цены на водку на 10 рублей – до 215 рублей с 205 рублей за пол-литра.

Кроме того, Минфин предлагает повысить минимальную цену на коньяк на 17 рублей – до 388 рублей с 371 рублей за 0,5 литра, передает ТАСС.

Как ожидается, изменения вступят в силу в декабре 2018 года – 2019 году.

С 2009 года Минфин устанавливает минимальные цены на алкоголь в целях борьбы с теневым производством.

В начале октября общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» предлагала ввести минимальную розничную цену на пиво на уровне 75 рублей за литр.