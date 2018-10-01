В России предложили запретить пиво дешевле 75 рублей за литр

Общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» предложила ввести минимальную розничную цену на пиво на уровне 75 рублей за литр.

В письме к министру финансов Антону Силуанову президент «Опоры» Александр Калинин отметил, что минимальная розничная цена на пиво должна учитывать стоимость сырья, производственные и логистические издержки, затраты на хранение и транспортировку, сообщают «Ведомости».

По мнению Калинина, эта мера может предотвратить распространение напитков, маскирующихся под пивные, безакцизной пивной продукции, а также «серого» импорта.

По его словам, это также может положительно повлиять на культуру потребления и качество продукции, что в итоге приведет к развитию малого и среднего бизнеса.

В Минфине рассмотрят это предложение.

В начале сентября глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин говорил, что ведомство изучает возможность введения в России минимальной розничной цены на пиво.

В июне сообщалось, что Минфин может пересмотреть минимальные розничные цены на водку, коньяк и шампанское и также впервые установить их для вина и винных напитков.