В России хотят установить минимальную цену на пиво

Росалкогольрегулирование изучает возможность введения в России минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво, сообщил глава ведомства Игорь Алешин.

«Ко мне уже обращались участники пивоваренного рынка с предложениями по введению МРЦ. Поэтому мы будем всесторонне изучать этот вопрос и выносить его на обсуждение в Минфине», – сказал Алешин в интервью РИА «Новости».

По его мнению, необходимо ввести маркировку пивоваренной продукции, но это не должно вызвать перебоев с производством и поставками.

«В связи с этим и операторы рынка, и регулятор обязаны тщательно подготовиться к этим изменениям», – сказал он.

Алешин сообщил, что ведомство планирует создать универсальную марку для пива, подходящую ко всем видам тары.

В июле Минфин предложил начать с 2019 года маркировать пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху по принципу крепкого алкоголя.

Сейчас минимальные розничные цены устанавливаются на водку. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о дискуссии в правительстве о том, какой должна быть эта цена.