Минфин собрался пересмотреть минимальные цены на алкоголь

Министерство финансов в 2018 году может пересмотреть минимальные розничные цены (МРЦ) на водку, коньяк и шампанское и также впервые установить их для вина и винных напитков.

Росалкогольрегулирование (РАР) в настоящее время рассчитывает минимальные цены по единой формуле для всех видов спиртного, пишут «Известия».

По данным издания, 16 мая документы отправили производителям спиртного, а в данный момент ведомство собирает данные. Эксперты издания уверены, что МРЦ будут пересмотрены в сторону увеличения.

Напомним, 11 февраля 2018 года вице-премьер Александр Хлопонин заявил, что российское правительство в 2018 году не планирует повышать минимальную розничную цену на водку.