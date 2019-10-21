СМИ узнали об инциденте с «Калибрами» на учениях

Во время учений «Гром-2019» в присутствии президента Владимира Путина инцидент также произошел с тестированием новых систем подготовки крылатых ракет «Калибр» к запуску – их удалось запустить не с первой попытки, сообщили СМИ со ссылкой на источник.

Системы должны сократить время подготовки к запуску с трех часов до 15 минут. Тестировалась система управления и система введения полетного задания. Запуски «Калибров» производились с кораблей «Татарстан» и «Град Свияжск», пишет РБК.

«Предполагалась отработка 15 минут. Но с первой команды «Калибры» не ушли. В итоге ракеты улетели, но не с первой попытки и после задействования резервных систем запуска», – заявил источник в силовых структурах.

Источник, близкий к Генштабу, подтвердил, что крылатые ракеты вылетели только со второй-третьей попытки.

Газета «Ведомости» ранее сообщила, что атомная подлодка «Рязань» на этих же учениях выстрелила по полигону Чижа одной баллистической ракетой Р-29Р, а вторая ракета не вышла из шахты. Нештатную ситуацию связали с отказом систем на подводном крейсере.

Министерство обороны России опровергло сообщения СМИ о «нештатной ситуации», заявив, что запуск одной из МБР с атомной подлодки «Рязань» был отменен после оценки состояния ракеты перед стартом.

Военный эксперт Алексей Леонков в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что у России нет устаревших ракет на подводных лодках.