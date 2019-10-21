Минобороны отреагировало на данные о сбое при запуске МБР с подлодки

Министерство обороны России опровергло сообщения СМИ о «нештатной ситуации» в ходе учений «Гром-2019». В военном ведомстве заявили, что запуск одной из баллистических ракет с атомной подлодки «Рязань» был отменен после оценки состояния ракеты перед стартом.

«Оценив информацию о техническом состоянии одной из ракет подводной лодки «Рязань», полученную непосредственно перед пуском, было принято решение не задействовать ее в учебном ударе. Отмена пуска данной ракеты никак не повлияла на успешные результаты СКШУ «Гром», – передает ТАСС заявление Минобороны.

«Информация, опубликованная газетой «Ведомости» о якобы «нештатной ситуации» в ходе стратегического командно-штабного учения «Гром», не соответствует действительности», – передает РИА «Новости» текст заявления военного ведомства.

В Минобороны сообщили, что целью проведенного учения была проверка системы боевого управления ВС РФ, а не способность провести пуски максимального количества ракет.

«Все задачи, предусмотренные в ходе учения стратегических сил сдерживания, были выполнены в полном объеме, ракеты достигли заданных полигонов, поразив условные цели и подтвердив заданные характеристики», – подчеркнули в МО.

Газета «Ведомости» ранее сообщила, что атомная подлодка «Рязань» на учениях выстрелила по полигону Чижа одной баллистической ракетой Р-29Р, вторая ракета не вышла из шахты, субмарина вернулась вместе с ней на базу. По данным издания, нештатная ситуация могла случиться из-за отказа систем на подводном крейсере.

Военный эксперт Алексей Леонков в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что у России нет устаревших ракет на подводных лодках. «Они все проходят регламент на дальнейшее продление срока службы, служат ровно столько, насколько им его продлили», – подчеркнул он.

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