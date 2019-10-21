Стало известно о сбое при запуске ракеты с подлодки на учениях ядерных сил

В ходе одного из эпизодов прошедших в России учений «Гром-2019» произошла нештатная ситуация с запуском межконтинентальной баллистической ракеты, сообщили СМИ.

По словам близких к Минобороны источников, по плану учений атомный подводный крейсер К-44 «Рязань» должен был провести два пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-29Р по полигону «Чижа». Первая ракета была успешно запущена 17 октября. Вторая же Р-29Р не вышла из шахтной пусковой установки, сообщают «Ведомости».

Как пишет издание, причиной мог быть отказ некоторых систем подлодки, отвечающих за команду о пуске.

Спецкомиссии из представителей командования Тихоокеанского флота, Главного штаба ВМФ и оборонной промышленности предстоит установить точные причины инцидента.

Напомним, 17 октября пуски баллистических и крылатых ракет прошли в рамках стратегических учений «Гром–2019» под руководством президента Владимира Путина. Минобороны России обнародовало видео пуска межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Ярс».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД