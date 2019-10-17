Опубликовано видео пуска МБР «Ярс» с космодрома Плесецк

Минобороны России обнародовало видео пуска межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Ярс».

Запуск ракеты с космодрома Плесецк опубликован в официальном сообществе ведомства во «ВКонтакте».

Ракета поразила цель на камчатском полигоне Кура, отмечает ведомство.

В четверг прошли пуски баллистических и крылатых ракет прошли в рамках стратегических учений «Гром–2019» под руководством президента Владимира Путина.

Отмечалось, что кроме запусков «Ярса», пуски произвели расчеты ОТРК «Искандер» на полигонах Южного и Восточного военных округов.