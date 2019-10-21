Эксперты оценили сообщения о сбое при пуске МБР с подлодки

«У нас нет устаревших ракет на подводных лодках. Они все проходят регламент на дальнейшее продление срока службы, служат ровно столько, насколько им его продлили», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Так он оценил сообщения в прессе о том, что при запуске МБР с подлодки на учениях ядерных сил произошел сбой.

Сообщения в СМИ о том, что во время недавних стратегических учений «Гром-2019» произошла нештатная ситуация с запуском межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), требуют проверки, подчеркнул военный эксперт Алексей Леонков. В истории со сбоем пуска ракеты Р-29Р присутствуют лишь мнения анонимных источников, добавил он.

Напомним, что в понедельник издание «Ведомости» со ссылкой на «двух человек, близких к Минобороны» сообщило: атомный подводный крейсер К-44 «Рязань», осуществил лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты МБР Р-29Р по полигону «Чижа» в Охотском море. При этом на брифинге в прошлый понедельник врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Евгений Ильин анонсировал два залпа, отметил источник. Утверждается, что Р-29Р не вышла из шахтной пусковой установки. Издание предполагает, что причиной мог быть отказ некоторых систем подлодки, отвечающих за команду о пуске. Как сообщают авторы блога «Флот открытого океана. Третья попытка», в ходе тех же учений новейшие подлодки проекта 955 «Борей», оснащенные новыми баллистическими ракетами «Булава» не произвели ни одного залпа.

Жидкостные двухступенчатые ракеты для подлодок Р-29Р (по натовской классификации Stingray – «Скат») были приняты на вооружение еще в 1977 году. Этими ракетами, входящие в состав российской ядерной триады, оснащены подлодки-ракетоносцы проекта 667 БДРМ «Кальмар». К ним, в том числе, относится и атомный подводный крейсер «Рязань». Известно, что в ходе учений в 2009 году «Рязань» успешно отстрелялась теми же ракетами по тому же полигону «Чижа».

По оценке экспертов, прием «Скатов» на вооружение в 1970-х годах позволил быстро достичь паритета с потенциальным противником в этой части ядерной триады. Однако существует мнение, за прошедшие годы Р-29Р объективно морально и физически устарели. Новая модификация этой ракетной системы – трехступенчатая жидкостная МБР третьего поколения «Синева» (Р-29РМУ2) была принята на вооружение в 2007 году. В октябре 2008 года, на учениях в Баренцевом море, «Синева» была впервые запущена с борта АПЛ «Тула», и установила рекорд дальности полета – более 11,5 тысяч километров. По данным блога «Флот открытого океана», МБР «Синева» была запущена и в ходы нынешних учений с борта ракетного подводного крейсера «Карелия».

«Между МБР Р-29Р и «Синевой» отличия не очень большие, – заметил военный эксперт Алексей Леонков. – Это не модель телефона, которая одна с поколением отличается от другой. При выполнении боевой задачи Р-29Р все равно долетит до цели и произведет то, для чего она предназначена – ядерный взрыв». Собеседник полагает, что говорить о проблемах из-за некоего устаревания Р-29Р преждевременно, ведь эти МБР регулярно проверяются на предмет дальнейшего срока службы.

«Необходимо произвести определенное количество тех же ракет «Синева» для того, чтобы полностью заменить предыдущее поколение ракет, – отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД военный эксперт, генерал-майор Владимир Попов. – Необходимо заменить носители, в данном случае – провести модернизацию на подводных лодках. Некоторые образцы подлодок попросту не смогут вместить контейнерные установки для пуска ракет нового типа», – полагает Попов. По его мнению, обновление арсенала ракетных вооружений вкупе с модернизацией носителей, тем более в сжатые сроки – «это достаточно дорогое удовольствие, особенно учитывая ограниченный военный бюджет России» – в 12 раз меньше, чем у Соединенных Штатов. Даже США с их самыми большими в мире расходами на оборону – почти 650 млрд долларов, крайне осторожно подходят к замене своих стратегических ядерных сил, отметил Попов. «Поэтому продлевают способность ракетных систем, проверяют их и продолжают эксплуатировать», – подчеркнул собеседник.

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