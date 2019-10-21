Медведев оценил состояние российской экономики

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что в отечественной экономике «все в порядке»: увеличиваются объем промышленного производства и товарооборот.

«Если говорить об экономике, то очевидно, что в целом у нас все в порядке: увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах», – сказал премьер, передает РИА «Новости».

Между тем, в августе президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что темпы роста экономики России неудовлетворительны, а медленный рост реальных доходов россиян вызывает беспокойство.

В ЦБ сообщили, что рост реальной заработной платы в России в третьем квартале 2019 года составит 3-3,5% в годовом исчислении.