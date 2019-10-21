«Гисметео» рассказало о «погодных чудесах» в Центральной России

Антициклон и субтропический тропосферный гребень приведут к обновлению температурных рекордов в южной части Центральной России, сообщает погодный сервис «Гисметео».

«Антициклон и субтропический тропосферный гребень творят чудеса: во второй половине календарной осени температура соответствует началу сезона!» – говорится в сообщении «Гисметео».

По словам синоптиков, с 21 по 27 октября сохраняется вероятность установления новых климатических рекордов.

«Главные погодные неурядицы достанутся северной части Европейской территории России. В Черноземье сохранится влияние антициклона, а значит солнечно и преимущественно без осадков. Лишь в отдельные дни при прохождении размытых атмосферных фронтов местами возможен кратковременный дождь», – отмечают синоптики.

Температура по ночам будет в районе +4…+7 градусов, в некоторых районах воздух может охладиться до 0…+3 градусов. Днем ожидается +15…+18.