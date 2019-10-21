Космонавты поприветствовали будущих участников олимпиады «Я – профессионал»

Герои России, летчики-космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка с Международной космической станции пригласили российских студентов принять участие в олимпиаде «Я – профессионал».

«Путь к вершинам профессии сложен и тернист. Стать выдающимся инженером, химиком или педагогом ничуть не легче, чем полететь в космос», – сказал в своем приветствии Скворцов, слова которого приводятся в поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД релизе.

Скрипочка, в свою очередь, подчеркнул, что не надо бояться возможных препятствий и действовать: «Гораздо страшнее упускать возможности, которые перед вами открываются. Одна из них сейчас – олимпиада студентов «Я – профессионал». Не бойтесь попробовать свои силы и покажите, на что вы способны! Дерзайте и побеждайте!».

Записать видеообращение помогли ЦУП ЦНИИмаш – партнеры направления «Освоение космоса», которое организует МГТУ им. Баумана.

В 2019-2020 учебном году олимпиада проходит по 68 направлениям – от медицины и здравоохранения до компьютерных и инженерных наук. До 18 ноября все российские студенты смогут зарегистрироваться для участия в олимпиаде на сайте проекта. 22 ноября стартует отборочный онлайн-этап состязаний, пройти который можно из любой точки мира – для этого понадобятся только ноутбук и доступ в интернет.

Студенты, принявшие участие в онлайн-этапе и прошедшие дополнительный отбор, смогут попасть на профильные зимние школы. Зимние школы – это практико-ориентированные образовательные форумы, где ежегодно собираются талантливые молодые люди со всей страны. Для них лекции и мастер-классы проведут ведущие преподаватели крупных университетов, отраслевые эксперты, ученые и топ-менеджеры компаний. В этом сезоне для студентов проведут 18 зимних школ в разных городах страны.

Участники олимпиады, прошедшие на заключительный очный этап, смогут выбрать удобную площадку для прохождения соревнований: они будут располагаться во всех федеральных округах страны. Победители третьей олимпиады «Я – профессионал» будут определены весной 2020 года. Дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, а также получат возможность пройти стажировку в крупной компании. Золотые медалисты получат также денежные премии (200 тыс. рублей для медалистов по треку «Бакалавриат» и 300 тыс. рублей – по треку «Магистратура»).

Олимпиада «Я – профессионал» – один из флагманских проектов АНО «Россия – страна возможностей», направленный на развитие системы социальных лифтов в стране. Цель олимпиады – поддержка талантливых студентов разных специальностей, которая позволит им продолжить обучение в ведущем вузе страны и начать карьеру в крупной компании. Проект «Я – профессионал» реализуется при поддержке министерства науки и высшего образования.