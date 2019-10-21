США доставили в Одессу два патрульных катера типа Island

Американское судно Ocean Freedom доставило в Одессу два патрульных катера типа Island, переданных Вашингтоном Киеву в прошлом году, сообщила пресс-служба украинских военно-морских сил ВС.

«Сегодня, 21 октября, на борту судна Ocean Freedom в Одессу прибыли катера типа Island Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск». Дооборудованные катера украинских ВМС, пройдя ряд успешных испытаний и преодолев тысячи миль, прибыли в Одесский морской торговый порт. Сейчас катера проходят этап разгрузки и подготовки к эксплуатации после длительной транспортировки», – говорится в сообщении ВМС в Facebook.

Встречали катера представители командования военно-морских сил ВС Украины, США и личный состав экипажей катеров.

Планируется, что катера будут обеспечивать «морскую безопасность в акваториях Черного и Азовского морей».

Береговая охрана США в сентябре 2018 года передала Киеву списанные катера Cutters Drummond и Cushing класса Island. В марте стало известно, что Соединенные Штаты намерены передать Украине еще два списанных патрульных катера типа Island.