В Петербурге маршрутка столкнулась с трамваем

В результате столкновения маршрутки с трамваем на улице Десантников в Красносельском районе Санкт-Петербурга в воскресенье пострадали более 10 человек, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Уточняется, что столкновение произошло на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе.

«По предварительным данным, в результате аварии более 10 человек получили различные травмы», – передает ТАСС сообщение ГУ МВД по региону.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Сообщается, что маршрутка в результате столкновения перевернулась.

В апреле в Подмосковье на трассе М-4 «Дон» столкнулись микроавтобус и фура. В результате погибли шесть человек, еще двое, в том числе ребенок, пострадали. Оказалось, что водитель маршрутки работал нелегально.