Микроавтобус столкнулся с фурой в Подмосковье, много жертв

В Подмосковье на трассе М-4 «Дон» столкнулись микроавтобус и фура, погибли шесть человек, сообщили в региональном главке МЧС.

ДТП произошло около шести утра недалеко от поселка Вельяминово, передает РИА «Новости».

Погибли шесть человек, четверо мужчин и две женщины, все они – пассажиры автобуса.

Еще двое пострадали, один из них ребенок – он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Публикация от ОПАСНЫЙ ЖУРНАЛИСТ (@ruspress) 3 Апр 2019 в 9:48 PDT

Публикация от Гуди (Гарри Гудини) (@gydichihyahya) 3 Апр 2019 в 8:51 PDT

В МЧС сообщили, что причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения.

Источник в экстренных службах заявил, что водитель микроавтобуса могу уснуть за рулем, передает ТАСС.

К ликвидации последствий столкновения были привлечены 32 человека и 11 единиц техники. Отмечается, что «движение на автодороге не перекрывалось» и «возгорание не последовало».

Ранее водитель автовоза засмотрелся на самолет над Внуково и врезался в автобус.