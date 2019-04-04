Попавшая в смертельное ДТП в Подмосковье маршрутка работала нелегально

Водитель микроавтобуса, попавшего в крупное ДТП в Подмосковье, перевозил людей нелегально, дублируя официальный маршрут Тула – Москва, сообщил Ространснадзор.

В Ространснадзоре сообщили, что «водитель микроавтобуса – частное лицо – осуществлял нелегальную перевозку, дублируя маршрут легального перевозчика – Тула – Москва». Документы на перевозку пассажиров у него отсутствуют, передает РИА «Новости».

Ведомство проверяет, не работают ли на этом маршруте другие нелегальные перевозчики.

Тем временем начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова сообщила подробности аварии: «Водитель автомобиля Mercedes, который двигался из Тулы в Москву, допустил столкновение с остановившейся в этой же полосе из-за затруднения в движении грузовой автомашиной Scania, после чего загорелся и был потушен проезжавшими мимо водителями и прибывшими сотрудниками ДПС».

Сообщается также, что водитель микроавтобуса погиб на месте, а водитель грузовика остался жив, передает ТАСС.

Напомним, в Подмосковье на трассе М-4 «Дон» столкнулись микроавтобус и фура; погибли шесть человек, еще двое, в том числе ребенок, пострадали.