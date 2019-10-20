НАТО создало штаб по военной операции Турции в Сирии

Страны НАТО создали кризисный штаб по ситуации вокруг военной операции Турции на севере Сирии, сообщили немецкие СМИ со ссылкой на источники в альянсе.

В состав штаба вошли эксперты по вопросам разведки и безопасности, а также специалисты по вопросам военных операций и политические советники, сообщает Deutsche Welle.

Указывается, что на заседании Североатлантического совета в составе 29 постпредов государств-членов 16 октября Турция обещала информировать своих партнеров по альянсу о своих атаках, масштабе ущерба в зоне боевых действиях, о потоках беженцев.

Также Анкара заявляла, что операция на севере Сирии продлится до первой половины ноября. Информация предоставлялась до соглашения о прекращении огня.

9 октября Анкара объявила о начале операции «Источник мира» в Сирии против курдов, однако в конфликт вмешалась армия Сирии. По договоренности с курдами сирийские войска начали занимать города на севере страны.

17 октября было достигнуто соглашение о временном прекращении огня, однако Турция возобновила атаки на сирийский город Рас-эль-Айн. В пятницу Сирия перебросила артиллерию к границе с Турцией.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как операция Турции в Сирии раскалывает НАТО.

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