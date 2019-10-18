Сирия перебросила артиллерию к границе с Турцией

Армия Сирии продолжает наращивать присутствие в районе города Айн-аль-Араб на границе с Турцией.

Так, в пятницу днем колонна сирийских военных со ствольной артиллерией выдвинулась от Манбиджа в направлении Кобани, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Турции в пятницу возобновили атаки на сирийский город Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии, несмотря на соглашение о временном прекращении огня, достигнутое с Соединенными Штатами.

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