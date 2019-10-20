Силуанов заявил о способности России перенести падение цен на нефть

Россия может выстоять перед резким падением цен на нефть с помощью золотого резерва, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу CNBC.

По словам главы Минфина, низкие цены на нефть влияют на развитие российской экономики, так как она в значительной степени связана с добычей и переработкой нефти, передает РИА «Новости».

«Таким образом, наша задача – попытаться снизить зависимость от мировых цен на энергоресурсы. По этой причине бюджет основывается на бюджетных правилах, которые определяют цены на нефть в 42 доллара за баррель, и вне зависимости от того, что произойдет с ценами, у нас будут средства для выполнения наших обязательств, поскольку мы накопили большие золотые резервы – более 7 процентов ВВП», – сказал Силуанов.

Более того, министр выразил уверенность, что даже в случае падения цен на нефть до 30 или 20 долларов за баррель, государство сможет выполнять свои функции в течение трех лет без каких-либо шоков для бюджета.

При этом Силуанов отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы цены на нефть были стабильными и предсказуемыми, и сегодняшние цены Москву устраивают.

Напомним, в пятницу нефть подешевела на статистике из США и Китая.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о возможных последствиях низких цен на нефть для ситуации в Персидском заливе и в мире.