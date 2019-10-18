Нефть подешевела на статистике из США и Китая

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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Самыми влиятельными женщинами мира стали бывшие мужчины и Грета Тунберг

Список Би-би-си зачастую составлялся не по степени влиятельности, а по частоте упоминаний в прессеФото: ВЗГЛЯД
Назван список 100 самых влиятельных женщин года по версии Би-би-си. Помимо ожидаемой Греты Тунберг, в сотне женщин года присутствует, например, малайзийский трансгендер, исландский транссексуал, жертва сексуального насилия, защитница прав чернокожих балерин. Россия представлена всего одной участницей. И ее нахождение в данном списке вызывает определенные вопросы. Подробности...
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Разведка США пыталась «вскрыть» секретный полигон устаревшими методами

Попасть на этот полигон не так-то просто даже специально уполномоченным людям - не то что американским разведчикамФото: Stringer/Reuters
Удивительные приключения организовали себе в России сразу три высокопоставленных офицера американской разведки. Они были задержаны в непосредственной близости от сверхсекретного полигона ВМФ России. Как их удалось распознать, почему разведка проводилась именно такими методами и были ли шансы на успех операции? Подробности...
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Отношения США и Турции получили шанс на спасение

Американцы уходят – а Турция остается навсегдаФото: Ralph Peters/imago/ТАСС
Реджеп Эрдоган вышел победителем из противостояния с Америкой по итогам кризиса, связанного с операцией турецкой армии на севере Сирии. Давление Вашингтона на Анкару, призывы «не быть дураком» и угрозы санкциями ни к чему не привели. Турция согласилась приостановить операцию на пять дней, после чего займет те районы, которые и планировала. Подробности...
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Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
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Москва не хочет быть полицейским на Ближнем Востоке

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Уход американского контингента, начало турецкой операции, стремительное выдвижение сирийской армии на северо-восток, договоренности между Дамаском и курдами – все пришло в движение, все меняется с невероятной скоростью. Подробности...

В России зря жалеют сепаратистов Каталонии

Никита Коваленко, политический обозреватель
Мы хорошо знаем, что такое сепаратизм, и вряд ли РФ как-то выиграет от его всплеска в Европе или где бы то ни было еще. Скорее – совсем наоборот. Симпатизируя каталонскому сепаратизму, можно встать на очень опасный путь. Подробности...
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Нас создало советское телевидение

Герман Садулаев, писатель, публицист
Происходит нечто большее, чем просто «смена носителей». Меняется сам тип культуры, а, стало быть, и общества, и государства. Мы еще вспомним добрым словом умирающее телевидение. Поблагодарим его за то, что оно создало нацию и язык. Подробности...
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      Ким Чен Ын покорил священную гору на белом коне

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      Скончался легендарный советский космонавт Алексей Леонов

      В когорте первых космонавтов Алексей Леонов был поистине всенародным любимцем, он также завоевал признание миллионов людей за рубежом. Человек-легенда, в 1965 году он первым вышел в открытый космос и тем самым попал в мировую историю. В пятницу Леонов скончался на 86-м году жизни
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              Нефть подешевела на статистике из США и Китая

              18 октября 2019, 09:01

              Текст: Алина Назарова

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              Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром снижаются на данных об увеличении запасов сырья в США за прошлую неделю, а также на фоне неоднозначной статистики из Китая.

              Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,55%, составив 59,57 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,19% – до 53,83 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

              Давление на цены на нефть продолжают оказывать данные минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране за предыдущую неделю поднялись на 9,3 млн баррелей, хотя ожидался рост только на 2,9 млн.

              Кроме того, трейдеры отыгрывают статистику из Китая, согласно которой темпы роста ВВП страны в третьем квартале замедлились до 6% в годовом выражении с 6,2% кварталом ранее. Показатель оказался хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали рост ВВП на уровне 6,1%. 


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