Нефть подешевела на статистике из США и Китая

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром снижаются на данных об увеличении запасов сырья в США за прошлую неделю, а также на фоне неоднозначной статистики из Китая.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,55%, составив 59,57 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,19% – до 53,83 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Давление на цены на нефть продолжают оказывать данные минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране за предыдущую неделю поднялись на 9,3 млн баррелей, хотя ожидался рост только на 2,9 млн.

Кроме того, трейдеры отыгрывают статистику из Китая, согласно которой темпы роста ВВП страны в третьем квартале замедлились до 6% в годовом выражении с 6,2% кварталом ранее. Показатель оказался хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали рост ВВП на уровне 6,1%.