Магаданские власти разъяснили указ губернатора о премиях госслужащим

Вице-губернатор Магаданской области Андрей Колядин назвал несоответствующей действительности информацию о том, что Верховный суд России аннулировал подписанный губернатором Магаданской области Сергеем Носовым документ о крупных денежных поощрениях госслужащим.

«Зарплата чиновника на Крайнем Севере состоит из постоянной части, северных выплат и стимулирующих выплат – переменной части. Носов в указе хотел прописать право губернатора снижать стимулирующую часть зарплаты чиновников при невыполнении ими контрольных показателей своей работы. Снижать, а не повышать!» – заявил Колядин в комментарии «Говорит Москва».

По его словам, именно это и опротестовала прокуратура. Областные власти отстояли инициативу в первой инстанции, однако ее отменил Верховный суд. «Там посчитали, что Носов не имеет права снижать стимулирующую часть зарплаты, даже если чиновник не работает», – добавил Колядин.

Ранее в среду сообщалось, что Верховный суд России по инициативе прокуратуры Магаданской области признал нарушающим законодательство указ о выплате премий госслужащим Колымы, передает РИА «Новости».

Перед этим сообщалось, что губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ о том, что чиновники аппарата правительства региона будут ежемесячно получать премии в размере двух должностных окладов за успешную работу. Прокурор Колымы сразу же опротестовал это постановление, но глава региона протест отклонил. Магаданский областной суд также отказал прокурору в удовлетворении его протеста.