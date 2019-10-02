Пресс-секретаря Зеленского потребовали уволить из-за надписи «Russia Today»

В Сети появилось фото, на котором пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель стоит в ленте с надписью российского телеканала Russia Today.

Фотографию опубликовал блогер Андрей Дзиндзя на своей странице в Facebook.

«Звоните [главе СБУ Ивану] Баканову, в команде Зеленского российский пропагандист», – написал Дзиндзя.

Автор заявил, что фотография была сделана в октябре 2016 года. На фото Мендель позирует с бокалом вина в ленточке с названием российского телеканала Russia Today.

Под опубликованным фото украинцы оставили множество комментариев. Некоторые отметили, что такое поведение неприемлемо для пресс-секретаря президента и потребовали немедленно уволить Мендель с должности.

«Выпуск российских пропагандистов!», «Вот вам и новые лица», «Немедленно в отставку!» – написали они в комментариях.

Другие напротив засомневались в оригинальности снимка и обвинили блогера в фотомонтаже.

«Голова ненатурально сидит на шее», – отметил один из пользователей.

Ранее Мендель грубо оттолкнула журналиста, который пытался задать вопрос президенту Украины Владимиру Зеленскому. После этого глава государства подшутил над ней во время брифинга, посвященного встрече Контактной группы по Донбассу в Минске.