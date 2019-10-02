Президент Украины Владимир Зеленский подшутил над своим пресс-секретарем Юлией Мендель во время брифинга, который был посвящен встрече Контактной группы по Донбассу в Минске.

Видеозапись с выступлением Зеленского опубликована на странице офиса президента в Facebook.

Мендель вышла к представителям СМИ и поблагодарила всех собравшихся за оперативный сбор, после чего передала слово Зеленскому.

«Спасибо. Вы никого не толкали сегодня?», – ответил на это в шутку Зеленский.

Ранее Мендель грубо оттолкнула журналиста, который пытался задать вопрос Зеленскому.

Во вторник Зеленский подтвердил согласование Киевом «формулы Штайнмайера». После согласования документа всеми сторонами переговоров и подписания представителем Киева украинские националисты начали митинг у офиса президента Украины в Киеве. Протестующие потребовали отставки Зеленского с поста президента.

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