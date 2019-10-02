Россияне не одобрили обучение детей за границей

Более половины (59%) россиян не хотели бы, чтобы их дети и внуки получали высшее образование за рубежом, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

«Не хотели бы, чтобы их дети получили высшее образование за рубежом, 59% респондентов. Чаще этой позиции придерживаются граждане от 45 до 59 лет (63%) и старше 60 лет (70%)», – передает ТАСС сообщение ВЦИОМ.

По данным социологов, главными причинами нежелания отправлять детей учиться за границу респонденты назвали хорошее качество образования в России (39%), принцип «где родился, там и пригодился» (39%), дешевизну учебы в России по сравнению с другими странами (13%) и страх отпускать детей и внуков в другую страну (9%).

Противоположного мнения придерживаются 30% респондентов, , а в списке стран, куда бы россияне отправили своих детей и внуков на учебу, лидируют Англия (38%), Германия (19%) и США (16%).

По словам опрошенных, которые хотели бы отправить детей получать диплом за границу, там образование качественнее (47%), а у выпускников будет выше шанс найти интересную работу с высокой зарплатой (15%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 15 сентября 2019 года. Объем выборки составил 1,6 тыс. респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, в апреле ВЦИОМ рассказал, что драки в школах считают обычным явлением 57% россиян, в то время как 41% граждан уверены, что такое способ решение конфликтов неприемлем.