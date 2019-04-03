Россияне рассказали об отношении к дракам в школах

Драки в школах считают обычным явлением 57% россиян, в то время как 41% граждан уверены, что такое способ решение конфликтов неприемлем, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Среди тех, кто утверждает, что драки между школьниками – это обычное явление, если они не переходят определенные границы и не проявляют особую жестокость, больше всего молодежи от 18 до 24 лет – 67%. Также этот вариант ответа популярен среди участников исследования в возрасте от 35 до 44 лет (63%). О том, что любое проявление жестокости между школьниками недопустимо, больше остальных респондентов высказывались те, кому за 60 лет – 54%, передает РИА «Новости».

По мнению 56% россиян, массовые драки и проявление жестокости среди школьников – это скорее единичные случаи. Среди людей от 60 лет и старше за этот вариант проголосовали 64% опрошенных, среди 35-44-летних – 58%. Наименее популярным (48%) этот ответ оказался у молодежи 18-24 лет. Противоположного мнения придерживаются 40% респондентов, утверждая, что это массовые случаи, причем среди молодежи 18-24 лет эта доля составляет 50%, однако среди более взрослых опрошенных (60+) такой вариант поддержали лишь 31%.

На ваш взгляд Кто виноват в росте агрессии среди школьников? Семья

Школа

Общество

Интернет

Нет никакого роста



При этом ответственность за массовые драки в школах больше половины россиян (62%) возлагают в первую очередь на родителей и воспитание в семье. Еще треть (30%) опрошенных винит в подобных случаях учителей и школу. Каждый четвертый (23%) считает, что виноваты СМИ. По 12% респондентов назвали виновниками самих детей и среду обитания ребенка. Отсутствием патриотического воспитания объясняют массовые школьные драки 8% россиян.

Также 63% респондентов считают, что во время их обучения в школе драк было меньше (78% среди 60-летних и старше, 68% – среди 45-59-летних). Еще 24% респондентов утверждают, что драк в школах было примерно столько же, сколько и сейчас (39% среди 25-34-летних и 32% среди молодежи 18-24 лет). О том, что подобных ситуаций было больше, сказали 6% участников опроса.

Опрос проведен 1 апреля 2019 года посредством телефонного интервью среди 1,6 тыс. человек старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, почему участились случаи детской и подростковой жестокости.