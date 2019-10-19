В штаб-квартире ООН отключили эскалаторы из-за финансовых проблем

Организация объединенных наций столкнулась с проблемой нехватки средств, сообщает американский телеканал One America News. По данным канала, в штаб-квартире ООН ради экономии уже отключили часть эскалаторов.

«В ООН заявляют, что организация столкнулась с самой серьезной больше чем за десятилетие нехваткой средств – там уже начали принимать экстренные меры, чтобы избежать невыплаты зарплат и неисполнения других обязательств до конца нынешнего года», – сообщила корреспондент в эфире телеканала, передает RT.

Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик рассказал о мерах по сокращению расходов: «Мы пытаемся экономить везде, где это возможно, – как вы уже видели, мы отключили в здании эскалаторы и повысили температурные настройки систем кондиционирования воздуха, мы экономим всеми доступными способами. И если бы мы не приняли ранее в этом году такие меры, мы бы, возможно, не смогли провести Генеральную ассамблею».

Однако издание отмечает, что были отключены только эскалаторы, которыми пользуются рядовые посетители, а предназначенные для дипломатов продолжают работать.

Кроме того, корреспондент заявляет о намерении властей США добиться пересмотра доли Вашингтона в бюджете ООН.

Ранее генсек ООН Антонио Гуттереш констатировал, что ООН столкнулась с дефицитом бюджета и призвал входящие в международную организацию страны полностью выполнить свои обязательства по взносам в бюджет.