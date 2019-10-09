Генсек ООН пожаловался на нехватку денег из-за стран-неплательщиков

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал входящие в международную организацию страны полностью выполнить свои обязательства по взносам в бюджет ООН, предупредив о серьезном финансовым кризисе в организации.

По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, «существует угроза того, что у организации резко сократятся финансовые ресурсы к концу месяца и она не сможет осуществлять выплаты персоналу и поставщикам», передает ТАСС.

В связи с этим «генеральный секретарь ООН направил обращение странам-членам по вопросу о самом серьезном финансовом кризисе, с которым сталкивается ООН почти за десятилетие», сообщил Дюжаррик.

По его словам, «генеральный секретарь выразил признательность тем 129 странам, которые уже внесли взнос в бюджет ООН, и призвал тех, кто до сих пор не сделал этого, внести взнос безотлагательно и полностью».

«Это единственный способ избежать просрочки по платежам, что могло бы привести к нарушению деятельности в глобальном масштабе», – добавил Дюжаррик.

К концу сентября, отметил официальный представитель генсека ООН, взносы стран-членов составили 70% от бюджета, в то время как год назад эти взносы составили 78%. «Если бы не меры по сокращению расходов, предпринятые с начала года, то к октябрю нехватка средств в организации могла бы достичь 600 млн долларов и не было бы средств на обеспечение открытия дебатов на Генеральной Ассамблее ООН и встреч на высоком уровне, состоявшихся в сентябре», – сказал Дюжаррик.

«Но этих мер уже недостаточно, и Секретариат может оказаться перед перспективой просрочки выплат жалования и выплат за товары и услуги уже к концу ноября, если страны- члены не произведут выплаты в бюджет в полном объеме», – добавил он.

Генеральный секретарь ООН, подчеркнул Дюжаррик, уже потребовал предпринять срочные меры по дальнейшему сокращению расходов, в том числе транспортных и расходов на товары и услуги.