За время протестов в Каталонии пострадали более 200 силовиков

В Каталонии, где продолжаются акции протеста против приговора лидерам сепаратистского движения, за время манифестаций пострадали более 200 правоохранителей, сообщил и.о. главы МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка.

Пострадали 207 силовиков. 128 человек задержаны, передает ТАСС.

Как заявил руководитель МВД страны, за беспорядки несут ответственность около «400 организованных лиц». И.о. министра подчеркнул, что за нападение на правоохранителей участникам беспорядков грозит «до шести лет тюрьмы».

El Periodico пишет, что только в пятницу на акциях протеста пострадали 44 человека, из них 34 – в Барселоне.