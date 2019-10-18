На акцию в Барселоне вышло больше полумиллиона сторонников независимости

В центре Барселоны в пятницу около полумиллиона сторонников независимости Каталонии приняли участие в манифестации, об этом сообщили местные правоохранительные органы.

Сторонники независимости Каталонии приехали в город со всего региона, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства. По этим данным, на митинг собрались около 525 тыс. человек.

В Испании прошли несколько «маршей за свободу», люди шли в Барселону несколько дней из городов Берга, Вик, Жирона, Таррагона и Таррега.

В нескольких километрах от центра Барселоны проходит другая манифестация, в ходе которой пошли столкновения с полицией.

Студенты и радикалы начали переворачивать мусорные контейнеры и поджигать их, забрасывать полицию различными предметами. Правоохранители пытаются остановить бастующих.

На данный момент центр города полностью заблокирован протестующими. Дороги перекрыты, не работают несколько станций метро, общественный транспорт также прервал свою работу.

В понедельник сообщалось, что в результате столкновений на акциях протеста в Каталонии пострадали 37 человек.

Протестам предшествовало решение Верховного суда Испании, который вынес вердикт в отношении каталонских политиков, призывавших к независимости Каталонии. Их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы.

В четверг председатель Женералитета Каталонии Ким Торра пригрозил устроить новый референдум о независимости региона от Испании.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации в Каталонии.